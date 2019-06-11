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Женская сеть myJulia.ru
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В Якутске две девочки получили травмы на аттракционе
12:53
Фото: nepsite.ru
По предварительным данным, у одного ребенка врачи диагностировали перелом позвоночника.
Следственные органы проводят проверку, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Как информирует пресс-служба республиканского главка СКР, ранее в прессе появились сообщения о ЧП, которое случилось с двумя детьми. Пятилетние девочки получили серьезные травмы, когда проводили время на надувном аттракционе, который был установлен на Комсомольской площади Якутска.
Отец одной из девочек сообщил, что инцидент случился в минувшее воскресенье, 9 июня. Ребенок, упавший с высоты не менее двух метров, был доставлен в больницу с переломом позвоночника, еще у одной девочки медики диагностировали перелом запястья.
Напомним, в конце мая в Улан-Удэ ветром перевернуло батут, пять детей попали в реанимацию с серьезными травмами.
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