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В Якутске две девочки получили травмы на аттракционе


12:53
В Якутске две девочки получили травмы на аттракционеФото: nepsite.ru

По предварительным данным, у одного ребенка врачи диагностировали перелом позвоночника.

Следственные органы проводят проверку, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как информирует пресс-служба республиканского главка СКР, ранее в прессе появились сообщения о ЧП, которое случилось с двумя детьми. Пятилетние девочки получили серьезные травмы, когда проводили время на надувном аттракционе, который был установлен на Комсомольской площади Якутска.

Отец одной из девочек сообщил, что инцидент случился в минувшее воскресенье, 9 июня. Ребенок, упавший с высоты не менее двух метров, был доставлен в больницу с переломом позвоночника, еще у одной девочки медики диагностировали перелом запястья.

Напомним, в конце мая в Улан-Удэ ветром перевернуло батут, пять детей попали в реанимацию с серьезными травмами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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