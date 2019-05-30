Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Улан-Удэ ветром перевернуло батут: пять детей попали в больницу

30.5.2019 16:24

Фото: haber7.net



В результате ЧП серьезные травмы получили по меньшей мере пять детей.



Пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Четыре ребенка находятся в реанимации.



Ранее в региональных СМИ появились сообщения о четырех пострадавших в Улан-Удэ детях, однако позже информация была уточнена.



Как информирует пресс-служба правительства Бурятии, врачи оценивают состояние четырех пострадавших детей как тяжелое, они находятся в реанимационном отделении. Еще один ребенок, получивший повреждения в результате ЧП, сейчас получает лечение в травматологии.



По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, власти выплатят семьям денежную компенсацию. Размер ее зависит от тяжести травм и объема необходимого лечения. Цыденов также отдал поручение о проведении тщательной проверки всех парков отдыха, на территории которых есть детские аттракционы. Кроме того, необходим контроль за системой оповещения при резком ухудшении погодных условий.



По факту ЧП в столице Бурятии следственные органы республики уже проводят проверку, отметили в региональном СУ СКР. Обстоятельства, при которых порывом ветра был опрокинут батут с детьми, выясняются.



В ведомстве сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые предназначены для детей и не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что батут был прикреплен веревками лишь на трех опорах из шести имеющихся.



Автор: Злата Богатова

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