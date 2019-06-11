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Женская сеть myJulia.ru
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Состояние Бари Алибасова остается тяжелым
12:07
Фото: lilia-fridman.com
Информация поступила от представителей НИИ Склифосовского, где оказывают помощь продюсеру.
По мнению врачей, предстоит долгое лечение и восстановление.
Состояние 72-летнего российского музыканта и продюсера Бари Алибасова, который пока остается в отделении реанимации, врачи сейчас оценивают как тяжелое. Информация поступила из справочной службе столичного НИИ Склифосовского, передает РИА Новости. Накануне вечером у пациента была температура 36,6, сегодня утром — 36,8, отмечает агентство.
Ранее стало известно, что травмы Бари Алибасова настолько серьезны, что в будущем он уже никогда не сможет нормально питаться. Как заявил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, если пациент "и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать". Рассказав о тяжелейшем поражении пищевода, представитель артиста пояснил, что получил сведения от сына Алибасова.
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