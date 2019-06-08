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В Дубае в аварии с автобусом погибли туристы из Индии, Ирландии и Пакистана
8.6.2019 22:26
Фото: russianemirates.com
Установлено гражданство жертв ДТП, случившегося в минувший четверг, 6 июня, с туристическим автобусом в Дубае.
Как передает издание Times of Oman, среди семнадцати погибших были индийцы и пакистанцы, а также девушка из Ирландии.
Смертельная авария произошла на съезде с шоссе имени шейха Зайда. Автобус, в котором находилось более тридцати туристов, следовал из столицы Омана в Дубай. После того, как водитель допустил столкновение с дорожным знаком, транспортное средство вылетело с проезжей части и перевернулось.
Среди тех, кто совершал поездку на праздник Ураза-Байрам в автобусе госкомпании Омана Mwasalat, были представители разных стран. Как оказалось, в аварии погибли одиннадцать граждан Индии, двое пакистанцев и ирландка, а также второй водитель из Омана. Остаются неустановленными личности и гражданство двух человек, сообщает газета со ссылкой на источники в местной полиции. Известно также, что в автобуса в момент ЧП были туристы из Бангладеш и ФРГ.
На месте ДТП от полученных ранений погибли пятнадцать человек, еще двое скончались в больнице. Врачи госпиталя в Дубае продолжают оказывать помощь шести пострадавших, состояние одного из них остается критическим. Восемь человек уже были выписаны.
Руководство транспортной компании Mwasalat после трагедии приняло решение о приостановке сообщения с Дубаем на неопределенный срок.
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