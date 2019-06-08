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В Дубае 15 человек погибли в ДТП с участием туристического автобуса
8.6.2019 11:53
Фото: bz-berlin.de
Как передает издание Khaleejtimes.com, авария случилась в четверг примерно в 18.00 по местному времени.
Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в ДТП на съезде с шоссе шейха Зайда.
По предварительным данным, автобус на полном ходу врезался в дорожный знак, установленный около проезжей части. Обстоятельства ДТП сейчас выясняет полиция. Со ссылкой на источник в местных экстренных службах отмечается, что от полученных ранений на месте аварии скончались пятнадцать человек. Состояние пострадавших врачи оценивают как критическое.
Установлено, что всего в автобусе ехал 31 человек. Представители различных национальностей возвращались из Омана, куда ездили отмечать Ураза-Байрам. В полиции Дубая сейчас уточняют гражданство погибших и пострадавших.
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