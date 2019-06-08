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В Будапеште до 19 человек возросло число погибших в результате затопления прогулочного судна в Дунае
8.6.2019 15:04
Фото: linke-weine.de
В результате поисковой операции, которая продолжается на месте ЧП, были найдены тела еще четырех погибших.
Ранее экстренные службы Будапешта подтвердили информацию о пятнадцати жертвах трагедии.
Число погибших в результате катастрофы на Дунае возросло до девятнадцати человек, передает AP. Со ссылкой на венгерскую полицию отмечается, что спасатели, продолжающие работу на месте крушения, нашли и извлекли из воды тела еще четырех жертв.
К настоящему времени остается неизвестной судьба восьми человек, все они, кроме одного члена экипажа - венгра, являются туристами из Южной Кореи. Водолазы сейчас ведут подготовку к подъему затонувшего судна, пояснили в спасательной команде. Ранее к месту ЧП уже был направлен огромный плавучий кран.
Трагедия случилась 29 мая, когда в нескольких метрах от опоры моста Маргит затонул прогулочный катер "Русалка". На борту судна, которое в тот момент находилось напротив здания парламента Венгрии, было в общей сложности тридцать пять человек, включая двух членов экипажа. Спасти успели лишь семь человек.
По решению Центрального окружного суда Буды ранее был арестован украинский гражданин, который был капитаном теплохода Viking Sygin, после столкновения с которым затонул прогулочный катер. По версии правоохранителей, 64-летний мужчина может быть причастен к инциденту, который произошел в апреле с другим судном в Нидерландах.
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