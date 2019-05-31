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В Венгрии арестован капитан затонувшего в Дунае катера
31.5.2019 18:53
Фото: kompromat.wiki
Правоохранительные органы Будапешта в рамках начатого расследования задержали капитана туристического судна, которое затонуло вечером 29 мая.
Как передает "Би-би-си", 64-летнему гражданину Украины уже предъявили обвинения в преступной халатности.
На месте, где после столкновения с другим судном затонул прогулочный катер, продолжается поисково-спасательная операция. К сожалению, шансы найти кого-либо живым ничтожно малы, заявили представители местных экстренных служб.
По последним данным, в результате катастрофы, которая произошла на реке Дунай в городской черте Будапешта, погибли семь человек. Пропавшими без вести продолжает числиться двадцать один турист из Южной Кореи.
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