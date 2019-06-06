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Ученые назвали причину Юстиниановой чумы
6.6.2019 10:47
Фото: onelegend.ru
По мнению специалистов, древняя смертоносная эпидемия была вызвана сразу несколькими штаммами бактерии Yersinia pestis, а не одной разновидностью возбудителя.
Исследование, связанное с первой в истории человечества пандемией чумы, проводил международный коллектив экспертов.
Как установила группа ученых, анализировавшая останки умерших, которые были захоронены в разных странах Европы - Великобритании, Испании, Германии и Франции, причиной пандемии стали несколько возбудителей.
По мнению специалистов, речь идет о штаммах бактерии Yersinia pestis. Пытаясь узнать, затронула ли Юстинианова чума Британские острова, исследователи даже реконструировали геном чумной палочки. Им удалось выделить ДНК микроорганизма из костных фрагментов в восьми случаях из двадцати одного. В результате эксперты пришли к выводу, что пандемия достигла и Великобритании.
Ранее ученые определили наихудшее время в истории человечества.
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