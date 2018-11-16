Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперты определили самый плохой период в истории человечества

16.11.2018 15:03

Фото: vk.me



Назван наихудший год в истории человечества, передает ТАСС.



Ученым также удалось выяснить причины аномалии, последствия которой наблюдались в течение полутора лет.



Группа исследователей во главе с историком-медиевистом из Гарвардского университета Майклом Маккормиком убеждены, что самым худшим периодом можно считать 536 год н.э., когда на территорию Европы опустился густой туман. Он погрузил все ее во мрак на целых полтора года. Действие аномалии пришлось испытать на себе и жителям Ближнего Востока, а также ряда районов Азии.



Как писал византийский историк Прокопий Кесарийский, тогда случилось "величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей", словно лишилось своей силы. Светило же не сияло так ярко и чисто, как прежде. Когда "шел десятый год правления Юстиниана", начались непрекращающиеся бедствия, включая войны и болезни, несущие людям смерть.



По словам Маккормика, эти времена можно считать одним из наиболее страшных "периодов, если вообще не худшим годом в истории".



Ранее уже было установлено, что резкое падение температуры было спровоцировано дефицитом солнечного света. В результате на протяжении десятилетия в Европе сохранялась самая холодная за 2300 лет погода, а в Китае летом шли снегопады. Из-за неурожая начался голод. В ирландских средневековых хрониках говорится о том, что обстановка оставалась крайне напряженной вплоть до 539 года.



В 541 году началась первая в истории эпидемия бубонной чумы, от которой погибли около двадцати пяти миллионов человек, включая практически половину жителей Византийской империи, что приблизило ее крах.



Пытаясь установить причины пугающего "тумана", лишившего средневековых людей солнечного тепла и света, исследователи решили изучить снега из горных ледников в швейцарских Альпах. Снег способен сохранять самые разные события, например, вулканические извержения или песчаные бури, а также признаки деятельности человека, включая активную добычу серебра в средневековой Европе. Меняющийся химический состав атмосферы "записывается" в спрессованных снежных слоях.



В результате ученые выяснили, что в 536 году в Исландии случилось первое из серии мощных извержений вулкана. Повторные всплески активности наблюдались спустя четыре года, а потом через семь лет. Вулканическое облако обволокло все северное полушарие, и в сочетании с эпидемией это погрузило европейские страны в длительный упадок, тянувшийся более века. Завершился этот страшный период лишь в 640 году.



Автор: Злата Богатова

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