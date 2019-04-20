Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Принца Гарри и Меган Маркл могут на несколько лет отправить в Африку

11:39

Фото: losangelesblade.com



Как пишут британские СМИ, вскоре после рождения первенца герцог и герцогиня Сассекские могут на некоторое время поселиться в Африке.



В качестве наиболее вероятных вариантов рассматриваются Малави и ЮАР.



По данным The Sunday Times, в скором времени британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут на некоторое время переехать в Африку. Со ссылкой на источник в Букингемском дворце уточняется, что это произойдет после того, как на свет появится их ребенок.



Как пишет газета, соответствующие обсуждения сейчас "находятся на ранней стадии". План заключается в том, чтобы отыскать "новый способ выражения мягкой власти" герцога и герцогини Сассекских. Уточняется, что во дворце уже разработан некий проект, в соответствии с которым супругам могут поручить международную работу.



Деятельность такого рода будет подразумевать представление британской монархии за рубежом и благотворительность. Автором этой инициативы является британский дипломат и спецсоветник братьев Уильяма и Гарри по конституционным и международным вопросам Дэвид Мэннинг.



Известно также, что окончательное решение о переезде может быть принято лишь в следующем году.



Напомним, не так давно в британских СМИ появились публикации о том, что Меган Маркл продолжает нарушать традиции, сложившиеся в королевской семье.



Автор: Злата Богатова

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