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Принца Гарри и Меган Маркл могут на несколько лет отправить в Африку
11:39
Фото: losangelesblade.com
Как пишут британские СМИ, вскоре после рождения первенца герцог и герцогиня Сассекские могут на некоторое время поселиться в Африке.
В качестве наиболее вероятных вариантов рассматриваются Малави и ЮАР.
По данным The Sunday Times, в скором времени британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут на некоторое время переехать в Африку. Со ссылкой на источник в Букингемском дворце уточняется, что это произойдет после того, как на свет появится их ребенок.
Как пишет газета, соответствующие обсуждения сейчас "находятся на ранней стадии". План заключается в том, чтобы отыскать "новый способ выражения мягкой власти" герцога и герцогини Сассекских. Уточняется, что во дворце уже разработан некий проект, в соответствии с которым супругам могут поручить международную работу.
Деятельность такого рода будет подразумевать представление британской монархии за рубежом и благотворительность. Автором этой инициативы является британский дипломат и спецсоветник братьев Уильяма и Гарри по конституционным и международным вопросам Дэвид Мэннинг.
Известно также, что окончательное решение о переезде может быть принято лишь в следующем году.
Напомним, не так давно в британских СМИ появились публикации о том, что Меган Маркл продолжает нарушать традиции, сложившиеся в королевской семье.
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