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Глава США назвал лживыми сообщения о том, что он критиковал Меган Маркл
2.6.2019 22:25
Фото: businessinsider.com
По словам американского лидера Дональда Трампа, он никогда в прошлом не называл герцогиню Сассекскую Меган "злобной".
Глава США отметил, что СМИ стоило бы извиниться за лживые публикации.
Прокомментировав сообщения о том, что он якобы назвал супругу британского принца Гарри "злобной" и даже "противной", Дональд Трамп обвинил прессу во лжи. При этом американский лидер выразил сомнение в том, что "CNN, New York Times и другие" будут извиняться.
Ранее Дональд Трамп, планирующий официальный визит в королевство, в беседе с журналистами британского издания The Sun говорил о супруге принца Гарри. В опубликованном материале было указано, что американский президент, который уже во второй раз прибудет в Лондон в этом качестве, назвал герцогиню Сассекскую "противной и злобной". Высказывание Трампа молниеносно разлетелось по мировым СМИ.
Вместе с тем, глава Соединенных Штатов заявил о том, что Меган Маркл "отлично справится" с ролью нового члена королевской семьи.
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