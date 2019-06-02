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Полицейские задержали женщину, бросившую в хостеле в Котельниках двух малышей


2.6.2019 13:50
Полицейские задержали женщину, бросившую в хостеле в Котельниках двух малышейФото: кадр видео СКР

В рамках начатого разбирательства правоохранители установили личность женщины, которая ранее оставила двух маленьких детей в одном из подмосковных хостелов.

ЧП случилось в городе Котельники несколько дней назад.

Как передает РИА Новости, женщину 1989 года рождения задержали сотрудники полиции МУ МВД России "Люберецкое". Подозреваемая в тот момент находилась в Видном, которое находится на расстоянии около 20 км от Котельников.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Татьяны Петровой, детей доставили в детскую больницу города Дзержинского, также расположенного рядом с Котельниками. Уточняется, что на след женщины, которая в минувший вторник, 28 мая, оставила двух детей в хостеле, удалось выйти в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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