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В одном из хостелов Подмосковья мать оставила двух детей
30.5.2019 21:01
Фото: society-now.ru
Как передают российские СМИ, малышам еще не исполнился год. Примерный возраст установили врачи.
Дети, которых мать оставила в хостеле в Котельниках, в скором времени будут переданы в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств ЧП.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, детей первоначально передали в больницу. Медики пришли к выводу, что малышам меньше года - предположительно, десять-одиннадцать месяцев. Сейчас оба ребенка находятся в одной из детских больниц Дзержинского.
"Очаровательные, активные малыши", - сообщила детский омбудсмен, навестившая детей в медицинском учреждении. По словам Мишоновой, у детей выявлен небольшой недобор массы тела, но это достаточно легко исправить. Предполагается, что в ближайшее время проведут экспертизу, чтобы установить, есть ли у девочки и мальчика родственная связь.
В минувший вторник, 28 мая, в хостел обратилась молодая женщина с двумя маленькими детьми, попросив предоставить им спальное место. При этом она не смогла показать паспорт. Заявив, что сходит за документами и вернется, женщина оставила детей. После того, как она перестала отвечать на звонки сотрудников хостела, они обратились в полицию.
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