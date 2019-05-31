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Женская сеть myJulia.ru
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Шпагат Волочковой признали рекордным
31.5.2019 15:58
Фото: wmj.ru
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ее имя попало в Книгу рекордов России.
По словам артистки, это произошло благодаря ее знаменитому шпагату.
Как пояснила Анастасия Волочкова, поделившаяся радостным известием в соцсети Instagram, размах ее ног составил два метра двадцать пять сантиметров. Артистка отметила, что в прошлом нередко шутила о том, что ее умение делать шпагат достойно включения в Книгу рекордов, и это действительно случилось.
Продемонстрировав на фото соответствующий сертификат, балерина подчеркнула, что не намерена сдаваться, невзирая на многочисленных завистников и недоброжелателей, которые стремятся "ловить хайп, пиар" за ее счет.
Ранее стало известно о решении мэра Анапы, который категорически отказался оплачивать выступление Анастасии Волочковой из бюджетных средств. Как заявил Юрий Поляков, необходимо думать о первоочередных вопросах в культурной отрасли, где финансирование будет нужнее.
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