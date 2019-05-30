ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Вологдой в канаве нашли древнего каменного идола
Под Вологдой в канаве нашли древнего каменного идола
Жительницу Ярославской области осудили за гибель трех детей в результате пожара
Жительницу Ярославской области осудили за гибель трех детей в результате пожара
Полиция Техаса разыскивает преступника, открывшего стрельбу
Полиция Техаса разыскивает преступника, открывшего стрельбу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Алена Полынь о новой ЭреАлена Полынь о новой Эре
Мэр Анапы отменил выступление ВолочковойМэр Анапы отменил выступление Волочковой
Зеленский: Украина сейчас ведет «две войны»Зеленский: Украина сейчас ведет «две войны»
В теплицу ботанического сада Томского госуниверситета провалился лосьВ теплицу ботанического сада Томского госуниверситета провалился лось
Власти Косово потребовали лишить российского сотрудника ООН иммунитетаВласти Косово потребовали лишить российского сотрудника ООН иммунитета

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба НабоковаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба Набокова
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.
Блиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мэр Анапы отменил выступление Волочковой


11:25
Мэр Анапы отменил выступление ВолочковойФото: phnx.pics

Юрий Поляков отдал поручение об отмене электронных торгов, которые предполагали закупку услуги, связанной с выступлением известной российской артистки балета Анастасии Волочковой.

Как указано на официальном портале городской администрации Анапы указано, что выступление не будет оплачиваться из средств бюджета.

По мнению мэра Анапы Юрия Полякова, средства из бюджета не должны тратиться на такие цели. Властям необходимо думать о первоочередных вопросах в культурной отрасли, где финансирование будет нужнее, отметил градоначальник, комментируя свое решение.

По словам Полякова, администрация Анапы не будет возражать, если местные бизнесмены задумают преподнести подарок городу на открытие курортного сезона в виде выступления балерины. Однако тратить на это бюджетные деньги мэр не позволит.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Кравчук посоветовал Саакашвили ехать в ГрузиюКравчук посоветовал Саакашвили ехать в Грузию
Названа причина падения рейтинга ПутинаНазвана причина падения рейтинга Путина
В Китае впервые сфотографировали редчайшую панду-альбиносаВ Китае впервые сфотографировали редчайшую панду-альбиноса
Мэр Анапы отменил выступление ВолочковойМэр Анапы отменил выступление Волочковой
Сын Бекхэма вновь оказался в центре скандалаСын Бекхэма вновь оказался в центре скандала

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 854


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru