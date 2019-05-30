|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мэр Анапы отменил выступление Волочковой
11:25
Фото: phnx.pics
Юрий Поляков отдал поручение об отмене электронных торгов, которые предполагали закупку услуги, связанной с выступлением известной российской артистки балета Анастасии Волочковой.
Как указано на официальном портале городской администрации Анапы указано, что выступление не будет оплачиваться из средств бюджета.
По мнению мэра Анапы Юрия Полякова, средства из бюджета не должны тратиться на такие цели. Властям необходимо думать о первоочередных вопросах в культурной отрасли, где финансирование будет нужнее, отметил градоначальник, комментируя свое решение.
По словам Полякова, администрация Анапы не будет возражать, если местные бизнесмены задумают преподнести подарок городу на открытие курортного сезона в виде выступления балерины. Однако тратить на это бюджетные деньги мэр не позволит.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|