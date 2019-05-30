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Жительницу Канады собака защитила от черного медведя
30.5.2019 20:19
Фото: vsdn.ru
Питбуль, рискуя жизнью, бросился на хищника и смог защитить хозяйку, передает ТАСС.
На теле пса бойцовской породы врачи насчитали позже около тридцати серьезных ранений, оставленных зубами и когтями медведя.
ЧП случилось в окрестностях канадского города Камлупс, который расположен в провинции Британская Колумбия. Как передает канал CTV, местная жительница Эшли Гриббл отправилась на прогулку к озеру, когда ее атаковал барибал.
Женщина пыталась отпугнуть хищника специальным средством, но потеряла в панике равновесие и упала. Как признается канадка, она могла бы погибнуть, если пес отчаянно не бросился на ее защиту. Питбуль вступил в настоящий бой с черным медведем, когда тот попытался напасть на упавшую женщину.
Ветеринары клиники, куда доставили смелого пса, оказали ему первую помощь и заявили, что он будет жить.
Узнав о ЧП, специалисты регионального ведомства по вопросам охраны окружающей среды уже смогли выследить агрессивного барибала. К настоящему времени агрессивный медведь ликвидирован.
Осенью прошлого года у озера Юкон на севере Канады медведь гризли растерзал 37-летнюю женщину с младенцем.
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