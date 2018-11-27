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На севере Канады медведь растерзал женщину с грудным ребенком
11:00
Фото: endangered.org
В Канаде медведь гризли растерзал женщину с младенцем, передает РИА Новости.
Тела супруги и десятимесячной дочери обнаружил супруг погибшей Валери Теорет.
По данным канадских СМИ, 37-летняя женщина с дочерью находились одни в домике у озера Эйнарсон, расположенного на территории Юкон. Предположительно, гризли набросился на них, когда они отправились на прогулку.
Отмечается, что супруг погибшей женщины в момент ЧП отсутствовал. Возвращаясь к семье, он натолкнулся на агрессивного медведя и был вынужден применить оружие. Вскоре после того, как застрелил хищника, мужчина обнаружил тела своей жены и их маленькой дочери.
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