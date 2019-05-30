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Организатор взрыва в Лионе утверждает, что действовал от имени ИГ


30.5.2019 19:08
Организатор взрыва в Лионе утверждает, что действовал от имени ИГФото: gordonua.com

Задержанный во Франции Мухаммед Хишем на очередном допросе заявил о том, что якобы действовал от имени "Исламского государства" (ИГ, деятельность организации признана террористической и официально запрещена в РФ).

Вместе с тем, полицейские пока не могут подтвердить эти сведения.

Как информирует французская газета Le Parisien, правоохранители пока не обнаружили никаких свидетельств того, что Мухаммед Хишем может быть связан с экстремистской группировкой.

Напомним, 24-летний мужчина находится под стражей с минувшего понедельника, 27 мая. Ранее молодой человек уже дал признательные показания. По его словам, он действительно подъехал на велосипеде к булочной в центре Лиона и подкинул туда посылку с самодельной бомбой. В результате взрыва тогда пострадали не менее одиннадцати человек, в том числе, восьмилетняя девочка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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