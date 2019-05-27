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Во Франции задержан возможный организатор взрыва в Лионе
27.5.2019 16:38
Фото: imag.one
Операция проводилась сотрудниками сил безопасности страны, передают французские СМИ со ссылкой на главу МВД Кристофа Кастанера.
По словам министра, задержан подозреваемый в организации взрыва, который несколько дней назад случился в Лионе.
Личные сведения о фигуранте этого дела и возможные мотивы его действий пока не называются в интересах расследования.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 24 мая, в самом центре Лиона. В результате ЧП на улице Виктора Гюго пострадали не менее одиннадцати человек. В числе раненых - восьмилетняя девочка.
В полиции позже уточнили, что кустарно изготовленное взрывное устройство было спрятано в посылке. Некий мужчина на велосипеде оставил около пекарни бомбу, начиненную гвоздями, болтами и винтами, выяснили следователи после просмотра уличных камер.
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