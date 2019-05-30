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В теплицу ботанического сада Томского госуниверситета провалился лось


30.5.2019 17:41
В теплицу ботанического сада Томского госуниверситета провалился лосьФото: googleusercontent.com

Животное погибло от кровопотери - во время падения дикий лось сильно повредил ногу, рассказали представители вуза.

Растениям не было причинено серьезного вреда.

Как сообщили журналистам представители Сибирского ботанического сада Томского государственного университета (ТГУ), животное попало к ним с Московского тракта у побережья реки Томь.

Провалившись в техническую теплицу, где выращивают различные интерьерные растения и растения для нужд сада, лось получил тяжелую травму ноги, которая спровоцировала сильное кровотечения. К моменту прибытия специалистов животное уже погибло.

В результате ЧП растениям особого вреда причинено не было, однако конструкции крыши теплицы теперь нуждаются в серьезном ремонте.

Ранее сообщалось о леопарде, который восстанавливается после травм в реабилитационном центре в Приморье. Коллегия ученых в скором времени решит, будут ли хищника выпускать обратно в тайгу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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