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Судьбу леопарда из реабилитационного центра в Приморье будет решать коллегия ученых
30.5.2019 14:28
Фото: tigerstrail.ru
Как рассказали представители пресс-службы национального парка "Земля леопарда", животное сейчас успешно осваивается в новом вольере.
В начале марта хищника обнаружили в тяжелом состоянии, после чего ветеринары даже опасались за его жизнь.
Вопрос о возвращении в тайгу дальневосточного леопарда Leo 131M, который был спасен от тяжелых травм, предстоит решить коллегии ведущих ученых, сообщает пресс-служба нацпарка. Сейчас редкий хищник успешно осваивается в новом вольере реабилитационного центра. Животное при этом максимально изолировано от людей: если его выпустят в тайгу, он должен сторониться случайно встреченного человека.
Леопард восстанавливается после травм, и пока его раны окончательно не зажили, специалисты центра не дают ему охотиться. Leo 131M сейчас питается кусковым мясом дичи. Предполагается, что в начале июня специалисты вновь проведут медосмотр леопарда, чтобы получить представление о состоянии его здоровья после тяжелых ранений. запланирован на начало лета.
Специалисты охотнадзора нашли раненого дальневосточного леопарда около государственного заповедника "Кедровая падь" в начале минувшего марта. Молодой самец был доставлен в специальный центр реабилитации тигров и других диких животных, который находится на территории приморского поселка Алексеевка.
Предположительно, сначала леопард попал под машину, а потом, будучи ослабленным после травм, был дополнительно ранен во время конфликта с сородичем. По мнению зоологов, Leo 131M примерно два с половиной года.
Ранее стало известно о радостном событии в столичном зоопарке - на свет появился детеныш у пары редких сычуаньских такинов Ру и Кракена. Малыша назвали Аю.
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