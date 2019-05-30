ИнтерНовости - новости в стране и мире
Испанского посла вызвали в МИД
Испанского посла вызвали в МИД
Кравчук посоветовал Саакашвили ехать в Грузию
Кравчук посоветовал Саакашвили ехать в Грузию
В Великом Новгороде восстановят храм XII века
В Великом Новгороде восстановят храм XII века
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский: Украина сейчас ведет «две войны»Зеленский: Украина сейчас ведет «две войны»
Российские космонавты Кононенко и Овчинин завершили выход в открытый космосРоссийские космонавты Кононенко и Овчинин завершили выход в открытый космос
В Московском зоопарке родился детеныш у пары редких сычуаньских такиновВ Московском зоопарке родился детеныш у пары редких сычуаньских такинов
Жительницу Ярославской области осудили за гибель трех детей в результате пожараЖительницу Ярославской области осудили за гибель трех детей в результате пожара
Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом, заявив об уходе с постаСпецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом, заявив об уходе с поста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба НабоковаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба Набокова
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.
Блиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ru
Флешмоб "ФотоЧарм" с Paclan на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с Paclan на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Московском зоопарке родился детеныш у пары редких сычуаньских такинов


30.5.2019 00:52
Сычуаньский такин с детенышемФото: zooborns.com
Сычуаньский такин с детенышем

Малышу уже дали имя - такина назвали Аю, сообщает в среду пресс-служба столичного зверинца.

Появление детеныша у представителей редкого вида парнокопытных представляет собой большое событие, указано в сообщении.

Такие копытные очень редко встречаются в зверинцах на территории Европы, особенно представители сычуаньского подвида, отметили в Московском зоопарке. Поэтому появление на свет малыша, который уже получил красивое имя Аю, можно считать очень значимым событием.

Мать маленького такина зовут Ру, а отца - Кракен. Пара обитает в просторном вольере, который находится на старой территории Московского зоопарка.

В сообщении уточняется, что вес Аю пока составляет лишь 10 кг. По мнению специалистов, уже через три года он станет того же размера, как и его взрослые сородичи. Маленький такин сейчас уже пробует ветки бамбука и ивы, сено, а также другую пищу, одновременно питаясь материнским молоком. Самыми любимыми лакомствами для Аю остаются мюсли и сладкие яблоки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Косово освободили задержанного россиянинаВ Косово освободили задержанного россиянина
В Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистовВ Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистов
Под Владимиром пьяный браконьер застрелил егеря Под Владимиром пьяный браконьер застрелил егеря
В МИД прокомментировали отказ в визе Виктории НуландВ МИД прокомментировали отказ в визе Виктории Нуланд
Житель Забайкалья запирал малолетних детей в холодной комнате без еды и водыЖитель Забайкалья запирал малолетних детей в холодной комнате без еды и воды

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 854


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru