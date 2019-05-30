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В Московском зоопарке родился детеныш у пары редких сычуаньских такинов
30.5.2019 00:52
Фото: zooborns.com
Сычуаньский такин с детенышем
Малышу уже дали имя - такина назвали Аю, сообщает в среду пресс-служба столичного зверинца.
Появление детеныша у представителей редкого вида парнокопытных представляет собой большое событие, указано в сообщении.
Такие копытные очень редко встречаются в зверинцах на территории Европы, особенно представители сычуаньского подвида, отметили в Московском зоопарке. Поэтому появление на свет малыша, который уже получил красивое имя Аю, можно считать очень значимым событием.
Мать маленького такина зовут Ру, а отца - Кракен. Пара обитает в просторном вольере, который находится на старой территории Московского зоопарка.
В сообщении уточняется, что вес Аю пока составляет лишь 10 кг. По мнению специалистов, уже через три года он станет того же размера, как и его взрослые сородичи. Маленький такин сейчас уже пробует ветки бамбука и ивы, сено, а также другую пищу, одновременно питаясь материнским молоком. Самыми любимыми лакомствами для Аю остаются мюсли и сладкие яблоки.
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