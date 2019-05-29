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Директора белорусского зоопарка искусал бешеный лисенок
29.5.2019 22:24
Фото: твгород.рф
ЧП случилось в Витебске, где несколько дней назад двое местных жителей принесли в зверинец маленькую лису.
Животное поместили на карантин, вскоре после чего он скончалось.
По итогам экспертизы выяснилось, что лисенок был заражен бешенством. Врачи сразу же начали предпринимать профилактические мероприятия в отношении директора зоопарка. Дело в том, что руководитель зверинца пытался ухаживать за ослабленным детенышем лисы, и животное его искусало.
Витебские эпидемиологи через СМИ обратились к людям, подобравшим лисенка, с призывом незамедлительно явиться в больницу. В результате контактировавшие с животным жители Витебска связались с медиками и также начали получать профилактическое лечение.
Ранее стало известно о ЧП в Уфе, где бешеный барсук проник в подсобку магазина и набросился на людей. За месяц до этого жителя Башкирии травмировала рысь, зараженная этим смертельно опасным заболеванием.
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