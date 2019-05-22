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В Уфе бешеный барсук забежал в магазин и напал на людей
22.5.2019 10:08
Фото: vk.com
Как пишут региональные СМИ, пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь - врачи ввели соответствующие препараты в целях профилактики смертельно опасного заболевания.
После инцидента был установлен карантин в районе ЧП.
Со ссылкой на представителей управления ветеринарии по Башкирии отмечается, что карантин по бешенству была объявлен в пределах двух жилых кварталов города Уфы. Территория его действия ограничена проспектом Салавата Юлаева и улицами Комсомольская, Лесотехникума и Шафиева.
В ведомстве отметили, что барсуку удалось пробраться в подсобку одного из магазинов. Затем животное напало на находившихся там людей. Всем, кто пострадал либо мог контактировать с больным животным, сейчас в полном объеме оказывается медицинская помощь. В частности, вакцинацию пришлось пройти трем жителям башкирской столицы.
Ранее стало известно о трагической гибели молодой женщины в Норвегии. Врачи не смогли ей помочь, потому что она обратилась в больницу слишком поздно, когда уже начали проявляться симптомы. Пациентка заразилась бешенством, когда проводила отпуск на Филиппинах и решила приютить бездомную собаку.
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