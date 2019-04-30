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В Башкирии сельского жителя ранила бешеная рысь
30.4.2019 20:00
Фото: zoozoo.hu
Хищника, зашедшего в населенный пункт, позже смогли выследить охотники. К настоящему времени животное обезврежено.
После исследования выяснилось, что рысь больна бешенством.
ЧП случилось на территории в Буздякского района. Увидев, что рысь забралась в его двор, хозяин частного дома вышел, чтобы прогнать зверя. В тот момент хищник прыгнул, задев мужчину. В результате у сельского жителя были поцарапаны голова, лицо и предплечье.
Пострадавшему мужчине сразу же оказали медицинскую помощь, в том числе, укол от бешенства. В настоящий момент врачи оценивают состояние пациента как достаточно стабильное.
После того, как рысь была убита местными охотниками, ветеринары, взявшие анализы у хищника, подтвердили заражение бешенством. В связи с этим были предприняты дополнительные меры по безопасности - тушу хищника сожгли, а двор, где случилось ЧП, подвергли тщательной дезинфекции.
Напомним, в минувшем марте бешеный волк пытался напасть на людей в Приамурье.
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