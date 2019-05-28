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Кабмин Японии соберется на экстренное заседание в связи с ЧП в Кавасаки, где были ранены дети
28.5.2019 17:09
Фото: livejournal.com
Внеплановое заседание намечено на среду, 29 мая, передает ТАСС.
Ранее стало известно о нападении на группу учениц первого класса, в результате которого погибла девочка. Состояние нескольких детей остается тяжелым.
Правительство Японии, объявив о намерении провести экстренное заседание, собирается обсудить меры эффективного противодействия инцидентам, аналогичным ЧП в городе Кавасаки. Как заявил генсек кабмина Есихидэ Суга, в совещании примут участие представители всех профильных ведомств. Заседание пройдет с участием премьер-министра Синдзо Абэ.
Глава японского правительства ранее уже осудил нападение, подчеркнул Суга. Абэ также отдал распоряжение о проработке вопросов, связанных с усилением охраны образовательных учреждений по всей стране. Кроме того, внимание должно уделяться и маршрутам, по которым дети добираются до своих школ. Предполагается, что речь может идти даже о задействовании подразделений Сил самообороны страны.
Сегодня утром в городе Кавасаки мужчина, вооруженный двумя ножами, атаковал группу детей возраста шести-семи лет на остановке автобуса. Ученики первого класса в тот момент направлялись в школу. Ранив около двадцати человек, в том числе, пятнадцать детей, 50-летний злоумышленник нанес себе смертельные травмы теми же ножами.
Позже в больнице скончалась одна из раненых первоклассниц. Состояние пяти девочек остается тяжелым.
В минувшем феврале правительство Японии проводило экстренное заседание после жестокого убийства ребенка.
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