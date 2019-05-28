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Японец с двумя ножами атаковал группу первоклассников


28.5.2019 09:59
Японец с двумя ножами атаковал группу первоклассниковФото: xudaferin.eu

Жертвой нападения стала ученица начальной школы, сообщает телевизионный канал NHK.

Со ссылкой на полицию города Кавасаки уточняется, что в больницы после ЧП были доставлены около двадцати человек, большинство из которых - дети.

В числе раненых - тринадцать детей возраста шести-семи лет, все они учатся в первом классе частной школы Caritas. В момент поступления врачи оценивали как критическое состояние двух человек - первоклассницы и одного из пострадавших взрослых. Позже стало известно о смерти девочки.

Пять первоклассниц получили тяжелые ранения, отметили в полиции.

Нападавший, 50-летний мужчина, в момент задержания нанес себе ранение тем же ножом. Вскоре после того, как его доставили в медицинское учреждение, он скончался. Мотивы нападения выясняет полиция.

ЧП случилось в городе Кавасаки, расположенном неподалеку от Токиоэ. Примерно в 7:45 по местному времени мужчина, вооруженный двумя ножами, набросился на детей, которые находились на автобусной остановке автобуса, направляясь в учебное заведение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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