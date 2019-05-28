Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании создали робота для сбора малины

28.5.2019 16:43

Фото: chusinform.ru



Разработчики утверждают, что их детище будет способно работать двадцать часов подряд. В результате роботу удастся собрать по 25 тысяч ягод за день, передает Guardian.



Проект реализуется британской компанией Fieldwork Robotics, которую основал представитель Плимутского университета Мартин Стоэлен, отмечает газета.



Как предполагают создатели автомата, имеющего колеса и оборудованного целым набором камер и сенсоров, он сможет работать по двадцать часов подряд. В результате робот сможет ежедневно собирать по 25 тысяч ягод в день.



Пока на сбор каждой ягоду робот тратит примерно минуту, орудуя двупалой "клешней", которая имеет мягкие подушечки на "пальцах" и датчики давления. Аппарат, размеры которого составляют около двух метров, достаточно бережно снимает малину и неповрежденной складывает в корзинку.



Представители Fieldwork Robotics заявили, что собираются сдавать таких роботов в аренду фермерам. Предполагается, что это будет значительно более выгодно, чем нанимать работников, ведь людям придется платить примерно полтора фунта, или около двух долларов за килограмм собранных ими ягод.









Автор: Злата Богатова

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