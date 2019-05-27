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В одной из колоний Одессы взбунтовались заключенные
27.5.2019 14:23
Фото: 112.ua
Руководство учреждения опровергло сообщения о массовом побеге арестантов, передает ТАСС.
Уточняется, что причиной недовольства заключенных, которые устроили бунт, могло стать "ужасное качество питания".
Ранее в украинских СМИ широко распространились сообщения о ЧП Южной колонии общего режима No51, которая находится в Одессе. В ряде источников говорилось о массовом побеге заключенных, которые перед этим устроили бунт.
Руководство колонии не подтвердило сообщения о том, что кто-либо из арестантов мог покинуть стены исправительного учреждения. По словам представителей администрации, ситуация уже полностью взята под контроль.
Уточняется, что сведения о погибших также не соответствуют действительности, как и информация о захвате заложников. В настоящее время на территории колонии продолжают действовать сотрудники спецназа.
Напомним, в результате недавнего инцидента в Таджикистане в одной из колоний на западе страны погибли по меньшей мере три охранника и двадцать девять арестантов.
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