ИнтерНовости - новости в стране и мире
С начала весны в Гималаях скончались двадцать альпинистов
С начала весны в Гималаях скончались двадцать альпинистов
В Индонезии вновь извергается вулкан Агун
В Индонезии вновь извергается вулкан Агун
Названа причина, по которой да Винчи не закончил "Мону Лизу"
Названа причина, по которой да Винчи не закончил "Мону Лизу"
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистовВ Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистов
В одной из колоний Одессы взбунтовались заключенные В одной из колоний Одессы взбунтовались заключенные
В Китае впервые сфотографировали редчайшую панду-альбиносаВ Китае впервые сфотографировали редчайшую панду-альбиноса
Дочь Алсу поздравила всех участников конкурса "Голос. Дети" с победой Дочь Алсу поздравила всех участников конкурса "Голос. Дети" с победой
В США выставят на торги любовную переписку Леонарда КоэнаВ США выставят на торги любовную переписку Леонарда Коэна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба НабоковаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба Набокова
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 1. Преподобная Мария Гатчинская и рыцари Мальтийского ордена.
Блиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мои волосы летом" с got2b на MyCharm.ru
Флешмоб "ФотоЧарм" с Paclan на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с Paclan на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В одной из колоний Одессы взбунтовались заключенные


27.5.2019 14:23
В одной из колоний Одессы взбунтовались заключенныеФото: 112.ua

Руководство учреждения опровергло сообщения о массовом побеге арестантов, передает ТАСС.

Уточняется, что причиной недовольства заключенных, которые устроили бунт, могло стать "ужасное качество питания".

Ранее в украинских СМИ широко распространились сообщения о ЧП Южной колонии общего режима No51, которая находится в Одессе. В ряде источников говорилось о массовом побеге заключенных, которые перед этим устроили бунт.

Руководство колонии не подтвердило сообщения о том, что кто-либо из арестантов мог покинуть стены исправительного учреждения. По словам представителей администрации, ситуация уже полностью взята под контроль.

Уточняется, что сведения о погибших также не соответствуют действительности, как и информация о захвате заложников. В настоящее время на территории колонии продолжают действовать сотрудники спецназа.

Напомним, в результате недавнего инцидента в Таджикистане в одной из колоний на западе страны погибли по меньшей мере три охранника и двадцать девять арестантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Владимиром ликвидировали боевиков, готовивших терактПод Владимиром ликвидировали боевиков, готовивших теракт
Власти ФРГ призвали евреев отказаться от ношения кипы Власти ФРГ призвали евреев отказаться от ношения кипы
В Иркутске при столкновении с движущимся поездом погиб мотоциклист В Иркутске при столкновении с движущимся поездом погиб мотоциклист
Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психбольницу Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психбольницу
Под Красноярском в результате пожара погибли мужчина и трое детейПод Красноярском в результате пожара погибли мужчина и трое детей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 854


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru