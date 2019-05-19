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В Таджикистане заключенные устроили бунт, есть жертвы среди сотрудников
07:52
Фото: stiripesurse.ro
В результате инцидента погибли по меньшей мере три охранника и двадцать девять арестантов. ЧП случилось минувшей ночью на западе страны, передает РИА Новости со ссылкой на замминистра юстиции, начальника главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова.
Массовый бунт произошел в колонии, которая расположена в городе Вахдат, на расстоянии около 15 км к юго-востоку от Душанбе. По последним данным, в учреждении содержалось около полутора тысяч заключенных, в том числе, бывших боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в РФ признана террористической и официально запрещена).
Как заявил Мансурджон Умаров, в ходе бунта арестанты взяли в заложники, а затем убили трех охранников. Известно также о двадцати девяти заключенных, которые погибли в результате инцидента. Замминистра юстиции пояснил, что по меньшей мере восемь арестантов погибли по вине других осужденных.
К настоящему времени силовикам уже удалось взять обстановку в колонии под свой контроль, обстоятельства случившегося выясняются. Данные о количестве погибших сотрудников и арестантов уточняются.
Установлено, что зачинщиками беспорядков были Бехруз Гулмурод (Халимов), Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов. Все они ранее были признаны виновными в членстве в ИГ. Бехруз Гулмурод является сыном примкнувшего к ИГ и убитого в Сирии в 2017 году бывшего командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова. Приговор по его делу вынесли около двух лет назад, молодой человек был осужден на десять лет лишения свободы.
По предварительным данным, накануне, 19 мая, примерно в 20:00 по местному времени порядка тридцати осужденных объединились в группу. Имея при себе ножи и другие острые предметы, они взяли в заложники трех тюремных надзирателей. Расправившись с ними, арестанты начали требовать освобождения. Вскоре после этого бунтовщики смогли добраться до штрафного изолятора, где находились восемь арестантов, отбывающих срок за пособничество ИГ.
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