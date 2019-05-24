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Лера Кудрявцева подает в суд на австрийский таблоид из-за публикации ее фото в связи с недавним скандалом
09:56
Фото: livejournal.com
Российская телеведущая намерена подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung - издание опубликовало материал о недавнем скандале, сопроводив его фото Леры Кудрявцевой.
В статье шла речь о сделке с дочерью некого олигарха, из-за которой не так давно ушел в отставку вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе.
Как заявила ведущая в своем Instagram, она намерена в суде разобраться с газетой Osterreich Zeitung. При этом Лера Кудрявцева отметила, что авторы назвали ее актрисой, певицей и танцовщицей. якобы причастной к недавнему скандалу.
В материале, который появился в австрийском издании, фото российской звезды было опубликовано со ссылкой на мнение некого блогера. По егт словам, именно Лера Кудрявцева является девушкой, которая запечатлена на кадрах видеозаписи во время беседы со Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Напомним, за несколько дней до выборов в Европарламент в германской прессе появились сообщения о связях австрийского вице-канцлера с некой Аленой Макаровой. Встретившись с ней на Ибице в 2017 году, он обсуждал вероятность финансирования на выборах в парламент. Со своей стороны чиновник мог предложить содействие в заключении выгодных госконтрактов.
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