Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лера Кудрявцева подает в суд на австрийский таблоид из-за публикации ее фото в связи с недавним скандалом

09:56

Фото: livejournal.com



Российская телеведущая намерена подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung - издание опубликовало материал о недавнем скандале, сопроводив его фото Леры Кудрявцевой.



В статье шла речь о сделке с дочерью некого олигарха, из-за которой не так давно ушел в отставку вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе.



Как заявила ведущая в своем Instagram, она намерена в суде разобраться с газетой Osterreich Zeitung. При этом Лера Кудрявцева отметила, что авторы назвали ее актрисой, певицей и танцовщицей. якобы причастной к недавнему скандалу.



В материале, который появился в австрийском издании, фото российской звезды было опубликовано со ссылкой на мнение некого блогера. По егт словам, именно Лера Кудрявцева является девушкой, которая запечатлена на кадрах видеозаписи во время беседы со Хайнцем-Кристианом Штрахе.



Напомним, за несколько дней до выборов в Европарламент в германской прессе появились сообщения о связях австрийского вице-канцлера с некой Аленой Макаровой. Встретившись с ней на Ибице в 2017 году, он обсуждал вероятность финансирования на выборах в парламент. Со своей стороны чиновник мог предложить содействие в заключении выгодных госконтрактов.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:15 Место Силы в Москве

Место Силы в Москве 24.5.2019 10:12 В США казнили серийного убийцу

В США казнили серийного убийцу 24.5.2019 08:07 Во Владивостоке после скандального выпускного уволилась директор школы

Во Владивостоке после скандального выпускного уволилась директор школы 23.5.2019 10:41 Причастного к убийству Гиви жителя ДНР осудили на 12 лет за шпионаж

Причастного к убийству Гиви жителя ДНР осудили на 12 лет за шпионаж 23.5.2019 09:31 В одной из лучших гимназий Перми завышали проходной балл для девочек