Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прокуратура Австрии намерена проверить сведения о сделке вице-канцлера с россиянкой

18.5.2019 06:49

Фото: кадр видео с youtube.com



В Австрии прокуратура собирается проверить информацию о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе якобы мог заключить некую незаконную сделку с гражданкой РФ Аленой Макаровой.



Соответствующая видеозапись ранее оказалась в распоряжении Spiegel.



Как только редакция предоставит в полном объеме имеющиеся сведения, прокуратура приступит к проверке, заявили представители австрийского ведомства. Об этом заявил генсекретарь Минюста страны Кристиан Пильначек. По его словам, пока речь идет лишь о неких вырезках, по которым сложно судить о содержании беседы.



С требованием разъяснений после скандальных публикаций в прессе также выступила счетная палата Австрии.



Австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в том, что он мог заключить незаконную сделку с Аленой Макаровой. Встретившись с ней на Ибице в 2017 году, он обсуждал вероятность финансирования на выборах в парламент. Со своей стороны чиновник мог предложить содействие в заключении выгодных госконтрактов.



Автор: Злата Богатова

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