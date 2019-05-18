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Прокуратура Австрии намерена проверить сведения о сделке вице-канцлера с россиянкой
18.5.2019 06:49
Фото: кадр видео с youtube.com
В Австрии прокуратура собирается проверить информацию о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе якобы мог заключить некую незаконную сделку с гражданкой РФ Аленой Макаровой.
Соответствующая видеозапись ранее оказалась в распоряжении Spiegel.
Как только редакция предоставит в полном объеме имеющиеся сведения, прокуратура приступит к проверке, заявили представители австрийского ведомства. Об этом заявил генсекретарь Минюста страны Кристиан Пильначек. По его словам, пока речь идет лишь о неких вырезках, по которым сложно судить о содержании беседы.
С требованием разъяснений после скандальных публикаций в прессе также выступила счетная палата Австрии.
Австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в том, что он мог заключить незаконную сделку с Аленой Макаровой. Встретившись с ней на Ибице в 2017 году, он обсуждал вероятность финансирования на выборах в парламент. Со своей стороны чиновник мог предложить содействие в заключении выгодных госконтрактов.
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