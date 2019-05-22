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В Арктике растет популяция белых медведей


22.5.2019 23:50
В Арктике растет популяция белых медведейФото: yktn.ru

Информация поступила от руководителя Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова академик РАН Вячеслава Рожнова, передает ТАСС.

По словам академика, в распоряжении ученых имеются данные, свидетельствующие о росте численности белых медведей в Арктике.

Как рассказал Вячеслав Рожнов, популяция этих животных на сегодняшний день "не только стабильна, но даже растет". На мнение отечественных ученых повлияли и недавние события, которые указывают на то, что "медведи стали встречаться чаще".

Вместе с тем, более точную информацию о численности животных ученые смогут получить лишь в результате инструментальных исследований. Как указал Рожнов, в частности, речь идет об анализе снимков из космоса.

Как уже сообщалось ранее, летом российские зоологи еще раз попробуют надеть спутниковые ошейники на белых медведиц, которые обитают на Ямале. Маршрут экспедиции, во время которой ученым предстоит отыскать, а потом "догнать, поймать, обездвижить" хищниц, охватит острова Белый, Вилькицкого и Шокальского.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 228

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