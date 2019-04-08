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На Ямале зоологи еще раз попробуют надеть спутниковые ошейники на белых медведиц
8.4.2019 22:36
Фото: yktn.ru
Как передает агентство "Интерфакс", животные, до которых ученые добрались в прошлом году, сняли устройства.
Новая попытка будет сделана в период с 15 июля по 30 августа.
Как рассказал журналистам руководитель отдела подготовки мероприятий Российского центра освоения Арктики Станислав Тимошенко, в ходе запланированной на лето экспедиции ученые вновь попытаются надеть на белых медведиц спутниковые ошейники. Для этого зоологи отправятся в северные районы Ямало-Ненецкого автономного округа.
Предполагается, что маршрут охватит острова Белый, Вилькицкого и Шокальского. По словам Тимошенко, ученые располагают достаточным количеством ошейников. Однако сложность заключается в том, чтобы отыскать, а потом "догнать, поймать, обездвижить" хищниц.
Напомним, ранее ученые прибыли на Новую Землю, где из-за нашествий белых медведей был объявлен режим ЧС. Специалисты намеревались не только изучить ситуацию, но и надеть на хищников ошейники с чипом, чтобы отслеживать пути их миграции.
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