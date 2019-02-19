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На Новой Земле на медведей наденут ошейники с чипом
19.2.2019 18:01
Фото: russia-now.com
На Новой Земле, куда прибыли ученые для изучения чрезвычайной ситуации в связи с нашествием белых медведей, на хищников будут надевать специальные ошейники с чипом.
Это позволит специалистам отслеживать пути миграции животных.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на замглавы управления Росприроднадзора по Архангельской области Николая Леванидова, медведей предполагается "обездвиживать и одевать им ошейники с чипом". Затем ученые при помощи спутниковой связи смогут отслеживать миграционные пути и выявлять привычки животных.
По словам Леванидова, в случае приближения белых медведей к населенным пунктам ученые смогут предупреждать местные власти. В процессе будут использоваться ошейники системы "Аргос" отечественного производства.
Исследователи уже приступили к работе. После завершения полевых работ они направятся на материк, отметил представитель Росприроднадзора.
Напомним, 9 февраля власти Новой Земли были вынуждены объявить режим ЧС. Причиной этого решения стали значительно участившиеся случаи появления белых медведей - хищники не только заходили на территорию населенных пунктов, но и проникали в жилье. Количество животных росло, а все меры, предпринятые местной администрацией, никакого эффекта не возымели.
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