ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции суд не стал переносить премьеру фильма Озона о священнике-педофиле
Во Франции суд не стал переносить премьеру фильма Озона о священнике-педофиле
Макаревич: надо признать, что большинство людей являются идиотами
Макаревич: надо признать, что большинство людей являются идиотами
В Сочи арестован полицейский, насмерть сбивший 10-летнюю девочку
В Сочи арестован полицейский, насмерть сбивший 10-летнюю девочку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Где найти женское счастьеГде найти женское счастье
Макаревич: надо признать, что большинство людей являются идиотамиМакаревич: надо признать, что большинство людей являются идиотами
Малышева прокомментировала штраф на 100 тысяч рублей за нарушения в ее клиникеМалышева прокомментировала штраф на 100 тысяч рублей за нарушения в ее клинике
Ликвидированный в Дагестане боевик в прошлом был судим и недавно вышел на свободуЛиквидированный в Дагестане боевик в прошлом был судим и недавно вышел на свободу
На Новой Земле на медведей наденут ошейники с чипомНа Новой Земле на медведей наденут ошейники с чипом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Новой Земле на медведей наденут ошейники с чипом


19.2.2019 18:01
На Новой Земле на медведей наденут ошейники с чипомФото: russia-now.com

На Новой Земле, куда прибыли ученые для изучения чрезвычайной ситуации в связи с нашествием белых медведей, на хищников будут надевать специальные ошейники с чипом.

Это позволит специалистам отслеживать пути миграции животных.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на замглавы управления Росприроднадзора по Архангельской области Николая Леванидова, медведей предполагается "обездвиживать и одевать им ошейники с чипом". Затем ученые при помощи спутниковой связи смогут отслеживать миграционные пути и выявлять привычки животных.

По словам Леванидова, в случае приближения белых медведей к населенным пунктам ученые смогут предупреждать местные власти. В процессе будут использоваться ошейники системы "Аргос" отечественного производства.

Исследователи уже приступили к работе. После завершения полевых работ они направятся на материк, отметил представитель Росприроднадзора.

Напомним, 9 февраля власти Новой Земли были вынуждены объявить режим ЧС. Причиной этого решения стали значительно участившиеся случаи появления белых медведей - хищники не только заходили на территорию населенных пунктов, но и проникали в жилье. Количество животных росло, а все меры, предпринятые местной администрацией, никакого эффекта не возымели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Полиция вернула паспорта российской паре, жонглировавшей ребенком в Куала-ЛумпуреПолиция вернула паспорта российской паре, жонглировавшей ребенком в Куала-Лумпуре
На Камчатке погиб водитель машины, которую ветром вынесло на встречную полосуНа Камчатке погиб водитель машины, которую ветром вынесло на встречную полосу
Малышева прокомментировала штраф на 100 тысяч рублей за нарушения в ее клиникеМалышева прокомментировала штраф на 100 тысяч рублей за нарушения в ее клинике
Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все», если они пойдут против ГуайдоТрамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все», если они пойдут против Гуайдо
Эверест закрыли для туристов из-за скопившегося в горах мусораЭверест закрыли для туристов из-за скопившегося в горах мусора

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 835


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru