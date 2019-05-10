Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Норвегии впервые за 200 лет зафиксировали смерть человека от бешенства

10.5.2019 23:20

Фото: Mirror



Предположительно, 24-летняя Биргитта Каллестад могла заразиться смертельно опасным заболеванием на Филиппинах, где проводила отпуск в компании друзей.



Сейчас врачи наблюдают за всеми, кто контактировал с погибшей девушкой, сообщают норвежские СМИ.



Как пишет Mirror, в Норвегии скончалась девушка, пару месяцев назад вернувшаяся из поездки на Филиппины. Проводя отпуск за рубежом, Биргитта Каллестад решила приютить бездомную собаку. Предположительно, щенок мог быть инфицирован, он заразил норвежку во время укуса.



Некоторое время назад самочувствие девушки резко ухудшилось. Страшный диагноз, который ей поставили врачи, был подтвержден после лабораторного исследования.



Медики пытались облегчить состояние девушки на протяжении восьми суток, после чего она скончалась. На сегодняшний день не существует препаратов для того, чтобы вылечить пациента с бешенством. По словам норвежских врачей, трагедии можно было бы попытаться лишь в одном случае - если бы девушка обратилась в больницу сразу после укуса. Когда начинают проявляться первые признаки заболевания, медицина уже бессильна.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 192

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