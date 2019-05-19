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В Гизе рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв: пострадали 17 человек
09:07
Фото: thenews.com.pk
По меньшей мере семнадцать человек получили ранения в результате ЧП, случившегося неподалеку от Большого египетского музея и пирамид, строящегося в Гизе. Как передает телевизионный канал Sky News Arabia, взрывное устройство сработало, когда автобус с туристами проезжал рядом с культурным учреждением.
К настоящему времени известно, что в числе тех, кто был в автобусе - не менее десяти египтян и семь — граждан Южной Африки. Насколько серьезные ранения получили туристы, не уточняется.
Представители ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) отмечают, что сведений о россиянах, которые могли находиться среди туристов и получить травмы, на данный момент из официальных источников не поступали.
К месту ЧП сразу же прибыли полицейские, врачи и сотрудники других экстренных служб. Правоохранители приступили к проверке по факту случившегося.
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