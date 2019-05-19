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В Гондурасе разбился самолет с иностранными туристами
19.5.2019 17:23
Фото: keeptravel.com
Остров Роатан
Жертвами авиакатастрофы стали пять человек, в том числе, четверо граждан Канады. Личность пятого погибшего устанавливают правоохранительные органы Гондураса.
По данным агентства "Интерфакс", ЧП случилось накануне, 18 мая.
Как сообщили местные власти, крушение потерпел частный самолет Piper PA-32-260, выполнявший рейс между популярным у иностранных туристов островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.
Самолет упал в океан вскоре после того, как совершил взлет. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Пока сведений о причинах аварии из официальных источников не поступало.
Ранее стало известно о столкновении гидросамолетов в небе над Аляской. В результате ЧП тогда погибли пять человек, один пропал без вести. В больницы экстренно доставили десять пострадавших. Состояние некоторых пациентов врачи оценивали как критическое и крайне тяжелое.
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