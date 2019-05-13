Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В небе над Аляской столкнулись гидросамолеты: погибли пять человек

07:44

Фото: lurer.com



К настоящему времени известно, что один человек после авиакатастрофы продолжает числиться пропавшим без вести, ведутся поиски.



В больницы доставлены десять пострадавших, состояние некоторых врачи оценивают как критическое и крайне тяжелое.



Как сообщает телевизионный канал NBC News, в минувший понедельник, 13 мая, потерпели крушение два гидросамолета. ЧП случилось в окрестностях "Мировой столицы лосося" - города Кетчикан. По предварительным данным, произошло столкновение в воздухе.



Гидросамолеты компании Princess Cruises, на борту которых туристы возвращались с экскурсии, потерпели крушение около 13.00 по местному времени (00.00 вторника по Москве). Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняют специалисты.



По последней информации, в результате аварии получили травмы десять человек, еще шесть числились пропавшими без вести. В ходе поисковой операции пять из них были найдены погибшими. В числе жертв авиакатастрофы: четыре пассажира и пилот.



Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как критическое, трое пациентов - пока остаются в тяжелом, отмечает канал.



Руководство компании уже принесло семьям погибших соболезнования.



Автор: Злата Богатова

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