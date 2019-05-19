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Экипаж SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, действовал строго по инструкции
19.5.2019 13:54
Фото: РЕН ТВ
Представители "Аэрофлота" прокомментировали публикации, распространившиеся в СМИ, о том, что пилоты сгоревшего в "Шереметьево" 5 мая SSJ-100 якобы нарушили инструкцию.
Перевозчик решительно опроверг эти сведения.
Как указывает пресс-служба "Аэрофлота", информация о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая, появившаяся в прессе, не соответствует действительности. В частности, в сообщении перевозчика говорится о том, что закрылки в момент ЧП находились в положении, которое соответствует посадочной процедуре, учитывая отказ системы.
Прокомментировав сведения, которые в последние дни активно тиражируются в СМИ, в компании также отметили, что согласно процедуре, вначале включается реверс. После этого, на устойчивом пробеге по ВПП выпускаются интерцепторы. Учитывая, что достаточно устойчивый пробег в той ситуации был невозможен, не произошел и выпуск интерцепторов.
Кроме того, требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составляются в целях того, чтобы предотвращать ухудшение обстановки до катастрофической практически при любом варианте развития событий, подчеркнули в "Аэрофлоте".
Трагедия, в результате которой погиб сорок один человек, случилась 5 мая. Самолет, направлявшийся из Москвы в Мурманск, вскоре после взлета вернулся в аэропорт вылета. Совершив аварийную посадку, SSJ-100 "Аэрофлота" загорелся в момент приземления. В числе основных версий - ошибочные действия пилотов, внезапно возникшие технические неполадки, неблагоприятные метеорологические факторы.
Ранее стало известно об отказе пассажиров возвращаться в SSJ-100, который должен был вылететь в Москву из Ульяновска. В связи с возникшими помехами экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего люди категорически отказались снова подниматься на борт. В результате пассажиры вылетели в столицу на другом воздушном судне.
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