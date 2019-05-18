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Пассажиры, отказавшиеся лететь на SSJ-100, направились в Москву на другом самолете
12:11
Фото: livejournal.com
Пассажирам Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) компании "Аэрофлота" в Ульяновске предоставили другой самолет, передают российские СМИ.
Ранее стало известно о проблемах с гидросистемой, из-за которых воздушное судно прервало взлет.
Как передает ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта вылета Сергея Наконечного, пассажиры отправились в столицу в 06:20 по местному времени (05:20 по Москве) на самолете Airbus A320. Обстоятельства инцидента, возникшего ранее с бортом SSJ-100, сейчас выясняет инспектор Приволжского управления гражданской авиации.
По словам Наконечного, вскоре после взлета на борту SSJ сработала сигнализация. Вместе с тем, отказа гидросистемы, о котором написали в прессе, в действительности выявлено не было. Однако экипаж, учитывая сложившуюся ситуацию, принял решение возвратиться в пункт вылета.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что тридцать шесть пассажиров после того, как SSJ-100 прервал взлет, отказались в него возвращаться.
Напомним, после того, как в прессе начали распространяться сведения о технических неполадках, возникавших во время эксплуатации SSJ-100, Росавиация запросила у МАК документы о его сертификации.
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