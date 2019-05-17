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Росавиация запрашивает у МАК документы о сертификации Superjet 100
17.5.2019 10:24
Фото: rbk.ru
После трагедии в столичном аэропорту "Шереметьево", где при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 погибли более сорока человек, Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) все сведения, касающиеся сертификации данного типа лайнеров. Ведомство направило соответствующий запрос в связи с публикациями в прессе.
Как сообщает "Интерфакс", в Росавиации подтвердили, что отправили в МАК запрос о незамедлительном представлении исчерпывающей документации о результатах сертификационных испытаний самолета "Сухой Суперджет" RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100 - ИФ)".
Напомним, вплоть до осени 2015 года МКК был ответственным за сертификацию авиатехники отечественного производства. Позднее эти функции перераспределили между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией в соответствии с постановлением российского правительства. Впоследствии также было специально создано ФАУ "Авиационный регистр РФ".
Трагедия случилась вечером 5 мая, когда совершил аварийную посадку лайнер, выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск. Самолет SSJ-100 компании "Аэрофлот" возвратился в "Шереметьево", пилоты смогли посадить его лишь со второй попытки, при этом воздушное судно загорелось. В результате катастрофы погиб сорок один человек.
Позже источник, располагающий сведениями о ходе расследования, назвал гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 неминуемой.
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