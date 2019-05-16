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В США выяснили, кто виновен в самом смертоносном пожаре в истории Калифорнии


16.5.2019 23:11
В США выяснили, кто виновен в самом смертоносном пожаре в истории КалифорнииФото: free4kwallpaper.com

Ответственность за трагические события осени прошлого года лежит на энергетической компании Pacific Gas and Electric.

Как передает РИА Новости, соответствующее заявление появилось на официальном сайте пожарной службы штата (Cal Fire).

По данным San Francisco Chronicle, в последнее время компания и так понесла огромные убытки - доходы Pacific Gas and Electric существенно сократились после того, как в прессе начали появляться обвинения в причастности к пожару. После того, как с таким заявлением выступила Cal Fire, компания может понести еще большие потери, отмечает газета.

Уточняется, что в минувшем январе руководство Pacific Gas and Electric даже подало заявку о защите от банкротства на фоне возникших у компании финансовых проблем. Представители Pacific Gas and Electric тогда сообщали, что в общей сложности должны выплатить в качестве компенсации за пожары 2017 и 2018 годов свыше 30 миллиардов долларов.

Напомним, первые очаги возникли 8 ноября 2018 года на территории округа Бьютт. Пламя сразу же начало стремительно распространяться из-за ветреной погоды и многочисленных высохших деревьев и кустарников. Власти округа не позволяли их убирать, заботясь о сохранения естественных природных условий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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