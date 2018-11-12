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В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров
12.11.2018 22:04
Фото: shswavebreaker.com
В Калифорнии в результате лесных пожаров погиб 31 человек, передают американские СМИ.
По данным национальной метеорологической службы Соединенных Штатов, опасные погодные условия, которые способствуют распространению пламени, пока еще сохраняются.
Со ссылкой на метеорологов сообщается, что из-за сильных порывов ветра сохраняется высокий уровень пожароопасности на большей части территории американского штата Калифорния. Наиболее остро обстановка складывается в некоторых южных и северных районах.
Представители местных властей официально подтвердили сведения о тридцати одном погибшем. Пропавшими без вести на текущий момент продолжают числиться свыше двухсот жителей штата.
На сегодняшний день пламенем уничтожено более 6,5 тысяч зданий, преимущественно, жилых. Практически полностью выгорел город Парамаунт Ранч, известный по множеству кинофильмов, включая многосерийную картину "Мир дикого Запада".
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