Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Германии во время тест-драйва угнали эксклюзивный Ferrari за 130 млн

08:46

Фото: nevsedoma.com.ua



Дерзкое преступление было совершено по пути из Дюсельдорфа в Нойс, раритетный Ferrari 288 GTO был угнан на глазах у представителей продавца авто.



Стоимость раритетной машины, которая ранее принадлежала британскому пилоту Формулы 1 Эдди Ирвайну, превышает два миллиона евро (около 130 миллиона рублей).



По данным германских СМИ, выдававший себя за покупателя злоумышленник явился на тест-драйв лимитированного суперкара Ferrari 288 GTO. Выехав из города Нойс, который расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, похититель исчез вместе с машиной.



Известно, что продавец передал "покупателю" управление автомобилем на одной из заправок. Как только один из мужчин покинул машину, второй стремительно скрылся, уехав по федеральной трассе B9. Дорога проходит вдоль Рейна от нидерландской до французской границы. Уточняется, что злоумышленник, предположительно, был франкоговорящим, либо искусно выдавал себя за такого человека.



Машину удалось отыскать уже на следующий день. Автомобиль был брошен в окрестностях города Гревенброх. Информации о том, вышли ли полицейские на след похитителя, пока не поступало - сведения не разглашаются в интересах следствия.



Автор: Злата Богатова

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