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Рязанский школьник случайно убил 10-летнего приятеля из отцовского ружья
15.5.2019 21:11
Фото: twimg.com
Обстоятельства гибели десятилетнего мальчика выясняют следователи.
По факту ЧП, случившегося в минувший вторник, 14 мая, возбудили уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в ходе начатого расследования выяснилось, что смертельный выстрел был сделан в квартире, где проживает один из мальчиков. После уроков он позвал в гости двух приятелей и решил похвастаться отцовским охотничьим ружьем. Достав оружие из сейфа, школьник демонстрировал его сверстникам. Допустив неосторожность, он случайно выстрелил, попав в десятилетнего приятеля. От полученного ранения мальчик скончался на месте.
В отношении владельца оружия возбудили уголовное дело, мужчину обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, из-за чего им воспользовались другие лица, и их действия привели к смерти человека.
Напомним, на прошлой неделе на территории Орехово-Зуевского района Московской области житель деревни Смолево случайно выстрелил в собственного сына. Мужчина в тот момент перезаряжал пневматическое ружье. Восьмилетнего ребенка с ранением живота доставили в больницу.
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