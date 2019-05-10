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Житель Подмосковья случайно выстрелил в 8-летнего сына


10.5.2019 23:05
Житель Подмосковья случайно выстрелил в 8-летнего сынаФото: vsdn.ru

Ребенка, раненого из пневматического ружья в живот, экстренно госпитализировали, передает ТАСС.

ЧП случилось на территории Орехово-Зуевского района Московской области.

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, житель деревни Смолево, находясь в собственном доме на улице Школьной. Перезаряжая пневматическое ружье, мужчина допустил неосторожность и выстрелил в живот собственному ребенку, который в тот момент был рядом.

Раненого восьмилетнего мальчика сразу же доставили в больницу. Информации о состоянии ребенка из официальных источников пока не поступало.

По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже, отметили в следственном ведомстве.

Автор: Злата Богатова

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