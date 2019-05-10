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Житель Подмосковья случайно выстрелил в 8-летнего сына
10.5.2019 23:05
Фото: vsdn.ru
Ребенка, раненого из пневматического ружья в живот, экстренно госпитализировали, передает ТАСС.
ЧП случилось на территории Орехово-Зуевского района Московской области.
Как сообщили представители местных правоохранительных органов, житель деревни Смолево, находясь в собственном доме на улице Школьной. Перезаряжая пневматическое ружье, мужчина допустил неосторожность и выстрелил в живот собственному ребенку, который в тот момент был рядом.
Раненого восьмилетнего мальчика сразу же доставили в больницу. Информации о состоянии ребенка из официальных источников пока не поступало.
По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже, отметили в следственном ведомстве.
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