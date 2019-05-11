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В Индии число жертв циклона "Фани" увеличилось до 43
11.5.2019 22:37
Фото: informator.news
Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в городах Каттак и Пури, передает информационное агентство "Синьхуа".
По последним данным, в результате стихийного удара погибли 43 человека.
Ранее власти страны подтвердили сведения о 33 погибших, пострадали в результате стихийного бедствия по меньшей мере триста жителей штата Одиша.
Экстренные службы сейчас продолжают восстановительные работы в более чем 10 тысячах населенных пунктах региона. В мероприятиях также принимают участие десятки тысяч волонтеров, отмечают индийские СМИ со ссылкой на источники в администрации штата.
Незадолго до того, как на восточный штат Одиша обрушился мощный циклон "Фани", власти объявили об экстренной эвакуации жителей прибрежных районов. Свои дома тогда пришлось покинуть множеству индийцев - в специально созданные пункты доставили около миллиона человек.
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