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Более миллиона жителей Индии эвакуировали из-за циклона «Фани»


3.5.2019 15:58
Более миллиона жителей Индии эвакуировали из-за циклона «Фани»Фото: informator.news

Решение было принято властями штата Одиша, расположенного на востоке страны.

Учитывая, что в 1999 году из-за подобного шторма погибли свыше десяти тысяч жителей прибрежных районов, власти заранее предприняли меры по эвакуации населения, пишут индийские СМИ.

На текущий момент было эвакуировано не менее миллиона местных жителей. Причиной этого стал мощный циклон "Фани", движущийся со стороны Бенгальского залива на индийский штат Одиша. Людей, которым пришлось покинуть свои дома, расселяют в лагерях временного размещения - они организованы вдали от побережья.

Министерство железных дорог страны объявило об отмене свыше 220 поездов, которые проходят по региону.

Как сообщают синоптики, "Фани" принесет с собой мощные ливни и порывы ветер скоростью до 200 км/ч. Метеорологи предполагают, что речь идет о наиболее мощном циклоне, который происходил в Индии за последнее двадцатилетие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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