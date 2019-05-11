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Под Хабаровском пропали четверо рыбаков
11.5.2019 22:16
Фото: kpcdn.net мчс
По данным ТАСС, сигнал об исчезновении четырех человек поступил в экстренные службы 9 мая.
За последние несколько дней сотрудники МЧС, действующие совместно с полицией, уже обследовали более двухсот километров местности.
Как рассказали в региональном управлении МЧС России, поиски пропавших мужчин активно продолжаются. Сколько сотрудников ведомства сейчас задействовано в операции, пока не уточняется. Пока выяснить, что произошло с рыбаками, не удалось.
К настоящему времени известно, что ЧП случилось близ острова Киори (Комсомольский район Хабаровского края). По предварительным данным, вечером минувшей среды, 8 мая, на реке Амур перевернулся катер, в котором в тот момент находились четверо рыбаков.
Ранее стало известно о происшествии в Пермском крае, где перевернулся катамаран с туристами. В результате один человек погиб, еще один пропал без вести, его поиски продолжаются.
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